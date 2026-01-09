Hoy es el último día para la reinscripción de las becas Gregorio Álvarez

Como ya se informó, este es el único plazo que habrá para que los actuales beneficiarios de las becas se reinscriban y presenten documentación.
Hasta la medianoche estará habilitada la página para que se realice el trámite. Lo puede hacer cualquier persona por su cuenta pero también hay ayuda presencial en Cutral Co y en Plaza Huincul.
https://becas.neuquen.gov.ar/becasprod/com.becas.becas.home
En Huincul atienden en la subsecretaría de Capacitación en el barrio Central, en horario de 10 a 15, donde se pueden realizar consultas.
Por otra parte, en Cutral Co se brindaba información en el ex Centro de Arte Dante Baicco y en el salón de la Mutual Policial en Belgrano y San Martín.