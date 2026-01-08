Plaza Huincul realizará una nueva edición de Plaza Emprende

Este sábado 10 de enero

Plaza Huincul llevará adelante una nueva edición de Plaza Emprende, un espacio destinado a visibilizar y fortalecer la producción local y el trabajo independiente de la comunidad.

La actividad se desarrollará el sábado 10 de enero, de 19 a 23 horas, en el Parque Lineal Carlos Rivadulla, donde vecinos y vecinas podrán recorrer distintos stands y conocer propuestas de emprendedores y productores locales.

El evento tiene como objetivo promover el consumo local, generar vínculos entre productores y la comunidad, y brindar un espacio de encuentro para el desarrollo de la economía social y emprendedora de la ciudad.