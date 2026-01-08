Pagos con QR y tarjetas: Neuquén fortalece controles y sanciona recargos ilegales

Se convocó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima a los establecimientos que incumplan la ley.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén informó que se encuentra en marcha un sistema de monitoreo y sanción para los comercios que apliquen recargos indebidos en pagos realizados con tarjetas de débito, tarjetas de crédito en una sola cuota, billeteras virtuales y códigos QR, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los pagos electrónicos en una sola cuota son considerados pagos al contado, por lo que el precio exhibido debe respetarse sin aplicar sobreprecios. En este marco, se convocó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima a los establecimientos que incumplan la ley.

Las denuncias pueden realizarse a través del sitio oficial de Protección al Consumidor de Neuquén (https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/), mediante un formulario digital disponible en la sección “Solicitá tu inspección”. Allí se solicita consignar el domicilio del comercio y una breve descripción de la irregularidad detectada, sin que sea obligatorio informar el CUIT del establecimiento.

Con la información aportada, el cuerpo de inspectores provinciales puede iniciar las actuaciones correspondientes, que incluyen verificaciones presenciales, advertencias y sanciones, en caso de comprobarse infracciones.

Asimismo, se recordó la plena vigencia de la Ley Nacional N.º 25.065, que prohíbe la aplicación de recargos en pagos electrónicos y establece que los precios ofrecidos al público deben mantenerse sin diferencias según la modalidad de pago, incluyendo las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y códigos QR. Desde el Gobierno provincial aclararon que los costos asociados a las plataformas de cobro forman parte de la estructura comercial de cada comercio y no pueden ser trasladados al consumidor final.

Finalmente, las autoridades informaron que continuarán los controles presenciales en comercios de toda la provincia, tanto en materia de precios como de seguridad alimentaria, y destacaron la importancia de la participación ciudadana para erradicar los recargos ilegales y garantizar el respeto de los derechos de los consumidores.