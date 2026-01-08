Invitan a exposición de autos en Cutral Co

En el Centro Comunitario del barrio Colonia 2 de Abril

Este sábado 10 de enero se realizará una exposición de autos en la ciudad de Cutral Co, una propuesta pensada para disfrutar en familia y para los amantes del mundo motor. La actividad tendrá lugar en el Centro Comunitario del barrio Colonia 2 de Abril, ubicado sobre calle Chacabuco, al final del trazado.

El evento se desarrollará entre las 17 y las 20:30 horas y contará con la participación de Show Car, Team Tuning Agrupación Fierrera, quienes presentarán vehículos personalizados y exhibiciones que prometen atraer a vecinos y visitantes de distintos puntos de la comarca.