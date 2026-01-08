Cutral Co firmó un convenio con la Asociación de Magistrados para el programa Formar Formadores

La entidad que impulsa actividades de formación y capacitación profesional.

Este mediodía se firmó el Convenio Marco de Colaboración Recíproca entre la Municipalidad de Cutral Co y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Provincia del Neuquén, con el objetivo de fortalecer el programa Formar Formadores, orientado a la capacitación, la formación y la cooperación institucional.

El encuentro fue encabezado por el intendente Ramón Rioseco y contó con la presencia de la doctora Patricia Lupica Cristo, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, entidad que impulsa actividades de formación y capacitación profesional. También participó la jueza de Paz, doctora Claudia Vega, coordinadora e impulsora del proyecto Formar Formadores.

Durante la firma, el jefe comunal destacó los resultados de la primera experiencia del programa y remarcó la importancia de ampliar su alcance. “La primera experiencia de Formar Formadores fue muy buena y creo que la Provincia la está mirando, ya que participó de manera colaborativa. Con este convenio la idea es fortalecer el programa, darle mayor apertura e incluir a la secretaría de la Mujer, que puede aportar muchos profesionales para la contención, que es una prioridad del Gobierno”, expresó Rioseco.

Asimismo, el intendente hizo hincapié en la necesidad de brindar herramientas a quienes cumplen roles formativos. “Hay que pensar en los chicos. Necesitamos darles herramientas a los formadores para que podamos contenerlos”, sostuvo.

Por su parte, la doctora Lupica Cristo señaló que el convenio no implica ninguna contraprestación económica. “Está destinado a que los profesionales que forman parte de la Asociación, de manera voluntaria y colaborativa, impulsen acciones de formación y capacitación a través del programa Formar Formadores”, explicó.

El acuerdo busca fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y el ámbito judicial, promoviendo instancias de capacitación que contribuyan al acompañamiento social y al desarrollo integral de la comunidad.