Comenzó la Participación de Argentinos Juniors en la FA Cup Villarrica en Chile

En la jornada de hoy, los dos equipos que presentó el conjunto de la comarca tuvieron su primer encuentro en suelo chileno. En la 2014 fue victoria y derrota en la 2015 en un partidazo.
Hoy a las 10 de la mañana y a las 11 fue el turno de los chicos de Argentinos en la FA Cup Villarrica. En primer turno la categoría 2014 se enfrentó a CD Alemán y fue victoria por 2 a 1 con goles de Parada Bautista y Sandoval Simon.
En la categoría 2015, fue derrota para Argentinos por 5 a 3 y los goles los marcaron Eros Morbelli y Romeo Namuncura en dos ocasiones. Su rival fue Pianura.