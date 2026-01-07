Socios del Club Alianza piden que llamen a elecciones

Con la presentación de una nota formal

Integrantes de la lista “Revolución Celeste”, en su carácter de socios activos del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral-Co, presentaron una nota formal ante la Comisión Directiva de la institución para exigir el cumplimiento de los plazos electorales.

El documento sostiene que el estatuto social vigente establece con claridad que el llamado a Asamblea General Ordinaria para la elección de autoridades debe concretarse, como fecha máxima, el próximo 5 de febrero. Según los solicitantes, el respeto a estos plazos constituye una obligación legal y estatutaria que no queda sujeta a la discrecionalidad de los dirigentes actuales.

La nota fundamenta que el incumplimiento de estas fechas afecta la institucionalidad, la legalidad y el funcionamiento del club, además de vulnerar los derechos de los asociados. En consecuencia, los firmantes propusieron que se adopten medidas inmediatas para garantizar la realización de los comicios dentro del tiempo estipulado.

Finalmente, el grupo de socios advirtió que, de no cumplirse lo establecido, se realizarán presentaciones ante los organismos competentes para resguardar la integridad del club. La lista solicitó ser notificada sobre la resolución que adopte la Comisión Directiva en un plazo razonable.