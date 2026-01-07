NANCY DEL CARMEN MORENO MUÑOZ

Q.E.P.D.

21-11-1956 – 07-01-2026

El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco limitada Participa el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 07/01/2026 a las 18:45 hs en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios.

Con profundo dolor la despiden sus tres hijos Marina, Daniel y Yanet, sus nietos y los vecinos de a localidad, quienes la recordarán siempre por su alegría, cariño y presencia.