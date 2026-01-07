Museo Carmen Funes recibió más de 15 mil visitantes en 2025

En 2025 vinieron muchos extranjeros, pero también de otros puntos de la Argentina

El museo Carmen Funes alberga algunos de los mayores tesoros de la paleontología de la Patagonia y Argentina.

En un gráfico publicado en sus redes sociales, el museo que se encuentra sobre ruta nacional 22, en Plaza Huincul, aseguró que más de 15 mil personas estuvieron visitando la muestra.

Se las registró según su origen, entre extranjeros, personas de Argentina y locales. En enero se produjeron la mayor cantidad de visitas de personas de otros lugares de la provincia y del resto del país, casi 1600. En tanto que la mayor cantidad de extranjeros llegaron en febrero, más de 200 personas se detuvieron ese mes a recorrer la muestra y eran de otro país.

De hecho todos los meses del año, hubo extranjeros visitando el museo, lo que habla de la importancia que tienen los fósiles que allí se exponen.

Los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul suelen ir poco a ver la muestra, como queda registrado en el gráfico estadístico.

La mayor afluencia de personas se dio en septiembre, cuando se organizan actividades escolares y se producen visitas o hay programadas visitas guiadas de instituciones.

En septiembre hubo más de 600 personas visitando el museo, que eran de Cutral Co y Plaza Huincul mientras que el mes de diciembre fue el menos afluencia de público local tuvo, con poco más de 150 personas.

¿Hace mucho que no visitás el museo? Varían la exposición cada tanto, siempre está bueno darse una vuelta. Se encuentra en Ruta 22 y avenida Mariano Moreno de Plaza Huincul.

