MARIA CRISTINA CARLO MUZZO

16-02-1969 - 07-01-2026 "Llena de luz, llena de brillo, llena de amor y una guerrera inalcanzable. Brilla, brilla alto mamita, sos el ángelito mas bonito".

“Mi corazón fuerte y valiente. Te amo mamita siempre y para toda la vida juntas”.

“Te amo hasta el infinito y más allá mamita.”

“Tu amor más grande, tu hija amada”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 07/01/2026 a las 17.30 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Traslado sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.