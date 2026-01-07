Incendios en Chubut: ofrecen $50 millones para identificar a los responsables

Más de 2.000 hectáreas resultaron afectadas dentro de la jurisdicción y que diez viviendas sufrieron daños.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció junto al ministro del Interior, Diego Santilli, una recompensa de $50 millones para quienes aporten información que permita identificar a los responsables del incendio forestal iniciado de manera intencional en la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, en la Comarca Andina.

La medida fue comunicada tras la confirmación de la fiscalía de que el fuego no tuvo un origen accidental. Según se informó, el punto y el horario elegidos para iniciar el incendio incrementaron el riesgo, ya que la zona se encontraba con gran afluencia turística y existía la posibilidad de que el fuego afectara el único camino de salida del sector.

Durante la conferencia de prensa, Torres aseguró que el Estado avanzará “hasta las últimas consecuencias” para dar con los autores del hecho y remarcó la coordinación entre los distintos niveles del gobierno y las fuerzas que trabajan en el combate del fuego. En la misma línea, Santilli calificó el hecho como de “extrema gravedad” y sostuvo que se actuará con firmeza contra los responsables.

El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja con peritos especializados y fuerzas provinciales y federales. Indicó que ya se logró identificar el sitio de inicio del incendio y que se comprobó el uso de combustible acelerante, lo que ratifica la intencionalidad del hecho.

En cuanto a los daños, el intendente de El Hoyo, César Salamín, informó que más de 2.000 hectáreas resultaron afectadas dentro de la jurisdicción y que diez viviendas sufrieron daños. Además, miles de vecinos y turistas debieron ser evacuados de manera preventiva durante las últimas horas.

Actualmente, la región registra cinco incendios forestales con distintos niveles de avance. Los focos ubicados en Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran controlados en aproximadamente un 90%, mientras que continúan activos los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en El Hoyo.

Al operativo se sumaron 15 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, quienes trabajan junto a equipos de Chubut y Río Negro. El despliegue incluye brigadas terrestres y camiones cisterna provenientes de distintas localidades de la provincia vecina.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo advirtieron que la situación continúa siendo compleja, especialmente en la zona del Lago Epuyén, donde el incendio permanece activo y aún está lejos de ser controlado.