Destacan el impacto del programa Clubes Sociales en la comunidad neuquina

Alcanzó a 92 instituciones deportivas a través del programa Clubes Sociales, entre ellas Petrolero Argentino y Pérfora.

El Gobierno de la provincia del Neuquén destinó más de 4.014 millones de pesos al fortalecimiento de 92 instituciones deportivas a través del programa Clubes Sociales, entre ellas Petrolero Argentino y Pérfora.

La iniciativa es impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, y se ejecutó en tres etapas, permitiendo mejoras significativas en infraestructura, ampliación de la oferta deportiva y fortalecimiento institucional de clubes, asociaciones civiles y entidades deportivas con personería jurídica.

La secretaria de Deportes de la Provincia, María Fernanda Villone, señaló que el programa tuvo un impacto positivo directo en la comunidad, al facilitar espacios más seguros, accesibles y de calidad para la práctica deportiva. Asimismo, adelantó que se trabaja en una nueva etapa de ampliación, que incorporará más instituciones y ampliará el alcance territorial del financiamiento.

“El programa Clubes Sociales es una política pública de alto impacto territorial y social, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que promueve la igualdad de oportunidades y contribuye al bienestar de la comunidad neuquina”, expresó la funcionaria.

Según se informó desde la secretaría de Deportes, la mayor parte de los fondos fue destinada a obras de ampliación, refacción y remodelación de espacios deportivos, construcción de gimnasios y canchas, mejoras edilicias integrales, adecuación de vestuarios, albergues deportivos y sistemas de servicios básicos. También se realizaron inversiones en accesibilidad universal, igualdad de género, seguridad e higiene, y adquisición de equipamiento deportivo homologado.

El programa está dirigido a clubes, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas y demás entidades que promueven el deporte social, comunitario, federado y recreativo, garantizando una distribución equitativa de los recursos en toda la provincia.

Como condición, las instituciones beneficiarias deben asumir un compromiso de retribución social, que incluye la entrega de becas deportivas, cupos sociales o la cesión de instalaciones para actividades comunitarias durante un período mínimo de cuatro años. Desde el organismo provincial se destacó que el cumplimiento de estas obligaciones ha sido constatado mediante el desarrollo de capacitaciones, actividades recreativas y acciones conjuntas con municipios y organizaciones comunitarias.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento de los clubes impacta positivamente en miles de vecinos y vecinas, consolidando a estas instituciones como espacios fundamentales de encuentro, formación deportiva y contención social en distintas localidades neuquinas.