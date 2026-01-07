Cutral Co firmó un acta de compromiso para avanzar en el Parque Solar Fotovoltaico

Un proyecto que prevé una potencia estimada de 30 megavatios (MW).

Esta mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, se llevó a cabo la firma del Acta de Compromiso en el marco del Proceso Previo de Iniciativa Privada para el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, un proyecto que prevé una potencia estimada de 30 megavatios (MW).

Del encuentro participaron el intendente Ramón Rioseco, el jefe de Gabinete y Gobierno Walter Mardones, y representantes de la empresa Kaizen Energy S.A.E.C.A., responsable de la iniciativa.

Durante el acto, el jefe comunal explicó que se trata de una propuesta de iniciativa privada presentada por la empresa Kaizen para la ampliación del parque solar, la cual ya cuenta con la autorización de CAMMESA y del Gobierno Nacional. En ese marco, señaló que la firma dispone de un plazo de 60 días para presentar las garantías, la inversión y los recursos necesarios para concretar la obra.

Rioseco remarcó además la importancia estratégica del proyecto para la ciudad y su impacto en el desarrollo local. “Esto dejará renta y eso nos permitirá realizar obras, construir escuelas, generar producción y crear mano de obra. El mundo que viene es el de la energía, por eso planteamos esto como una mirada hacia el futuro”, expresó.

Por su parte, el CEO de Kaizen Energy S.A.E.C.A., Claudio Escobar, destacó la trayectoria del municipio y el trabajo que viene desarrollando en materia energética. “Vimos la trayectoria y el buen trabajo que realiza el Municipio de Cutral Co. Treinta megas no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”, afirmó.

El proyecto del Parque Solar Fotovoltaico se inscribe dentro de las políticas de impulso a las energías renovables y la transición energética, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable y la generación de nuevas oportunidades económicas para la comunidad de Cutral Co.