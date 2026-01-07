Anunciaron la reapertura de la Bodega de Cutral Co

Lo anunció el chef Matías Carpentier

El chef Matías Carpentier anunció la reapertura de la Bodega de Cutral Co, que volverá a funcionar bajo una nueva concesión a lo largo de 2026. Si bien todavía no se confirmó la fecha exacta en la que el espacio retomará sus actividades, se informó que la novedad será comunicada oficialmente a través de las redes sociales de la Bodega.

Carpentier detalló que el lugar iniciará una nueva etapa de gestión, con el objetivo de reactivar uno de los espacios gastronómicos y culturales más reconocidos de la ciudad.