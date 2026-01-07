Abren en Plaza Huincul el taller “Puentes Educativos”

Destinada a estudiantes que egresaron de 7° grado en 2025 y que se preparan para iniciar el nivel secundario.

La subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la apertura del taller “Puentes Educativos: transición y acompañamiento pedagógico”, una propuesta destinada a estudiantes que egresaron de 7° grado en 2025 y que se preparan para iniciar el nivel secundario.

El espacio fue diseñado con el objetivo de acompañar a las y los jóvenes en este momento clave de cambio, mediante actividades integradoras, dinámicas participativas y estrategias de fortalecimiento pedagógico, que permitan consolidar aprendizajes y brindar mayor seguridad frente a la nueva etapa educativa.

El taller se dictará en la sede ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central, y comenzará el 13 de enero, con encuentros los días martes y jueves.