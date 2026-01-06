Venezuela bajo control de EE UU: ¿afectará el desarrollo de Vaca Muerta?

Sitios especializados opinan que podría registrarse menos inversión en Neuquén, si hay más inversión en Caracas

Tras la conmoción mundial que causó la captura de Nicolás Maduro, los ánimos se van calmando y comienza el análisis de los posibles escenarios de la industria petrolera a nivel global y cómo ello afectaría o no, a la cuenca neuquina.

Según los medios especializados, como Econojournal y Más E, el petróleo que produce Venezuela es pesados y no compite con el que produce Vaca Muerta, que es liviano. Pero si estiman que los capitales, el dinero para invertir podría irse de Neuquén hacia Venezuela, aunque es solo una posibilidad, ninguna petrolera hizo anuncios sobre inversiones en el país que gobernaba Maduro.

Estos son los puntos principales a tener en cuenta:

👉Venezuela, aún en medio de la profunda crisis política y económica, producía entre 900 mil y 1 millón 200 mil barriles de petróleo por día. Argentina tuvo su récord con 800 mil, con gran esfuerzo de inversión en la formación Vaca Muerta. Venezuela puede alcanzar los 3 millones de barriles de petróleo por día, es una potencia global

👉Venezuela y la cuenca neuquina tienen dos tipos diferentes de crudo o petróleo. «Vaca Muerta produce crudo liviano con contenido medio de azufre, muy distinto al Merey venezolano, que es pesado y con alto contenido de azufre», dijo el Senior Business Development Manager de Argus, Nazareno Ferrero ante una consulta de EconoJournal. Entonces tienen clientes diferentes.

👉La principal competencia de Venezuela con Vaca Muerta radica en que inversores internacionales deriven fondos desde Neuquén hacia Caracas. Pero es solo una posibilidad, aún nada concreto.

👉Que Venezuela produzca más petróleo puede implicar que haya más oferta en el mercado y que ello implique un precio del barril internacional más barato. Eso es malo para futuras inversiones en Vaca Muerta, que espera un despegue para 2026 (como ocurrió también en 2024 y 2025)