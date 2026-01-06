Solicitan extremar la precaución por la reanudación de obras viales en toda la provincia

Luego del receso por las fiestas, el Plan de Conectividad Vial retomó la totalidad de sus frentes de obra en la provincia del Neuquén. Desde el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), solicitaron a las y los conductores extremar las precauciones al circular por rutas provinciales donde se desarrollan trabajos de pavimentación y repavimentación.

Las tareas se ejecutan en distintos corredores estratégicos del territorio neuquino, entre ellos las rutas provinciales 7, 17, 11, 23, 46, 60, 62, 63, 43 y 54, con presencia permanente de equipos, maquinaria pesada y personal vial. Ante esta situación y considerando el incremento del tránsito propio de la temporada estival, se recomienda circular con suma precaución.

Desde la DPV informaron que en todos los tramos intervenidos se encuentran habilitados desvíos y señalización preventiva, por lo que resulta fundamental respetar la cartelería indicativa de velocidades máximas y las señales de advertencia. Las actividades se reiniciaron formalmente a comienzos de esta semana y el ritmo de los trabajos se incrementará progresivamente en los próximos días.

Recomendaciones de seguridad vial

Entre las principales recomendaciones se solicita respetar la velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en zonas de obra, atender las indicaciones del personal vial y circular con especial cuidado en sectores de repavimentación, donde las banquinas pueden encontrarse descalzadas.

Asimismo, se advierte que en tramos de ripio puede registrarse baja visibilidad por polvo en suspensión, por lo que se recomienda mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad de circulación.

Para consultas sobre el estado de transitabilidad en tiempo real o para reportar inconvenientes en la calzada, la Vialidad Neuquén puso a disposición el número 2942 572138.