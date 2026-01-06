Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó para este martes la continuidad de viento y la posibilidad de tormentas e inestabilidad.
La temperatura máxima será de 32° Centígrados y la mínima de 15°. La nota destacada será el viento que se presentará del sector sudoeste a 31 kilómetros con ráfagas de 36 durante el día y para la noche rotará al sudeste a 40 kilómetros con ráfagas de 61.
A lo largo del día se indica posibilidad de tormentas y la inestabilidad hacia la noche.
Para el miércoles se espera una mínima de 13° Centígrados y la máxima de 27° con inestabilidad y lluvias débiles y dispersas hacia la noche.