Provincia paga este jueves el adicional docente

Contempla un plus del 15% sobre el salario mensual para quienes cumplan con los requisitos de asistencia.

Provincia abonará este jueves 8 de enero el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 3447, que contempla un plus del 15% sobre el salario mensual para quienes cumplan con los requisitos de asistencia.

El beneficio alcanzará al 84,7% de los puestos docentes de la provincia, lo que equivale a 80.020 cargos sobre un total de 94.447. El adicional está destinado a las y los docentes que no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre previo al receso escolar, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Desde los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación, informaron que el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de inscripción previa. El adicional se liquida a quienes hayan registrado hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes.

La normativa fue aprobada por la Legislatura provincial y promulgada mediante el Decreto Nº 682/2024. En ese marco, se aclaró que quienes no cumplan con los requisitos de asistencia percibirán sus haberes completos, aunque sin el adicional.

Según datos oficiales, el porcentaje de puestos docentes que acceden al beneficio registró un incremento del 10% en relación con octubre, cuando el adicional había sido percibido por el 74,5% de los cargos.