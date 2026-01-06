Plaza Huincul modifica el sistema de recolección de residuos voluminosos

A partir del próximo 20 de enero entrarán en vigencia cambios en el sistema de disposición

Plaza Huincul informó que a partir del próximo 20 de enero entrarán en vigencia cambios en el sistema de disposición de residuos voluminosos, con el objetivo de mejorar la gestión urbana y prevenir la formación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

Según se indicó, los vecinos y vecinas que necesiten deshacerse de escombros, muebles, restos de poda u otros residuos de gran tamaño deberán solicitar previamente el uso de contenedores en Caja Municipal, instancia desde la cual se coordinará la correcta disposición y el posterior retiro del material.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que está prohibido arrojar residuos en la vía pública, veredas, espacios verdes o fuera de los circuitos habilitados, y que estas conductas serán sancionadas con multas, conforme a la normativa vigente. La medida apunta a ordenar el sistema de recolección y a reducir focos de contaminación que afectan el ambiente urbano.

En paralelo, se aclaró que el servicio de recolección de residuos domiciliarios no sufrirá modificaciones y continuará realizándose de manera diaria en toda la ciudad, tal como se presta actualmente.

Asimismo, el Municipio reiteró la importancia del uso de los ecopuntos distribuidos en distintos sectores de Plaza Huincul, destinados a la separación de residuos domiciliarios, promoviendo el reciclaje y la reconversión de materiales. También se recordó que el Centro de Acondicionamiento y Transferencia de Materiales Reciclables, ubicado en los ex talleres Huincul, recibe plásticos, papel, cartón, pilas y baterías, electrodomésticos en desuso y aceite vegetal usado, para su correcta disposición final.