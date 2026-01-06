Organizan una tómbola solidaria para ayudar a Ulises Navarro, internado en el Garrahan

Una tómbola solidaria se realizará el próximo 10 de enero de 2026 con el objetivo de recaudar fondos para Ulises Navarro, un niño de 7 años que se encuentra internado desde hace meses en el hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires, atravesando un complejo cuadro de salud.
Ulises permanece en Buenos Aires desde hace aproximadamente siete meses y ya fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas. Debido a su estado, debe continuar con tratamiento y controles médicos en el mencionado centro de alta complejidad, lo que genera importantes gastos para su familia.
La tómbola solidaria tiene un valor de $12.000 por número y contará con importantes premios: el primer premio será un chivo, mientras que el segundo premio consistirá en un pollo y un kilo de chorizo. El sorteo se realizará el 10 de enero de 2026 y quienes deseen colaborar o adquirir números pueden comunicarse al +54 9 299 605 4981.
Desde la organización destacaron que todo lo recaudado será destinado a acompañar a la familia de Ulises durante este difícil proceso, solventando gastos vinculados a la estadía, traslados y necesidades cotidianas derivadas de la prolongada internación.
Parte médico
Según el parte médico difundido, Ulises es un paciente pediátrico trasplantado hepático en agosto de 2025, que cursa una internación prolongada desde el 17 de noviembre. Presenta, entre otros diagnósticos, recambio de drenajes de la vía biliar, una bacteriemia por Enterococcus faecium tratada con vancomicina, estenosis de venas suprahepáticas con plan de colocación de stent, y se encuentra en plan de reconstrucción de la vía biliar. Actualmente cursa una insuficiencia renal aguda de origen multifactorial, lo que obliga a ajustes en su tratamiento y a la suspensión de la inmunosupresión.
Debido a la complejidad del cuadro clínico, el niño continúa internado para control y tratamiento médico permanente.
Cómo colaborar
Quienes deseen colaborar también pueden realizar aportes económicos a través de Mercado Pago, a nombre de Florencia Micaela Inostroza, CVU 0000003100040560888403, alias renata.ulise.alma.mp, CUIT/CUIL 27-42518429-1.
Para más información, también está disponible el contacto de Nico Omar Navarro al +54 9 2995 17-2788.
Desde la familia agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, resulta fundamental para afrontar este momento.