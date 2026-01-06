La dirección Seguridad Cutral Co tiene nuevos jefes policiales

La ceremonia estuvo presidida por el sujefe de Policía, el comisario mayor Walter San Martín.

La dirección Seguridad Interior Cutral Co que ahora se denomina dirección de la Comarca tiene nuevos jefes de las diferentes áreas y comisarías. El nombramiento estuvo a cargo del subjefe de Policía, comisario general Walter Alberto San Martín. Desde el municipio cutralquense asistió el secretario jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones.

La ceremonia se desarrolló en el gimnasio municipal de Cutral Co.

Durante la ceremonia se dio la bienvenida a las autoridades entrantes y se reconoció el trabajo realizado por los directivos salientes.

El flamante director es el comisario mayor Franco Ramón Corso; como subdirector fue designado el comisario inspector Esteban Miguel Ángel López. El coordinador operativo es el comisario inspector Walter Rolando Troncoso.

El comisario Marcos Antonio Blanco asumió como jefe del Departamento Centro de Formación y Capacitación Cutral Co. El comisario Roberto Alejandro Fuentes está a cargo como jefe del Departamento Comando Radioeléctrico Cutral Co.





Desde el municipio, se agradeció el servicio y compromiso del comisario mayor Pablo Andrés Monje y del comisario inspector Pedro Guento, a quienes se les deseó éxitos en esta nueva etapa.

Fue precisamente el director saliente, Monje, quien dirigió unas palabras a su personal, destacando la vocación de servicio con la que se desempeñó a lo largo de su gestión.

El comisario mayor Monje enfatizó la importancia del compromiso hacia la comunidad, un valor que ha guiado su trabajo y el de su equipo durante su tiempo al frente de la Dirección.

En su discurso, también recordó los logros alcanzados y los desafíos superados, agradeciendo a todos por el esfuerzo conjunto realizado en beneficio de la seguridad.

El momento más esperado de la jornada fue cuando el subjefe de Policía, comisario general San Martín, tomó la palabra para formalizar el cambio de mando.

La designación de comisario mayor Corzo fue un hito en la ceremonia, marcando el inicio de una nueva etapa en la que se espera continuar fortaleciendo la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Asimismo hizo uso de la palabra el subjefe de Policía, agradeció el acompañamiento permanente de los uniformados que dependen de la Dirección, por su aporte y compromiso en la labor diaria.

Con esta transición, la Dirección de Seguridad de la Comarca inicia un nuevo capítulo bajo la conducción del Comisario Mayor Franco Corzo, quien asumió con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con su equipo y las autoridades locales para mantener la tranquilidad y el orden en la región.

La ceremonia culminó con un saludo entre los nuevos responsables y sus equipos, mostrando la unidad y el compromiso de todos los presentes para trabajar por una comarca más segura y ordenada. Con este cambio de mando, se abre una nueva etapa donde se fortalecerá aún más la relación con la comunidad y se seguirán dando pasos firmes hacia el bienestar de todos.

Del acto también participaron miembros del Consejo Asesor Superior, oficiales superiores, oficiales jefes, suboficiales y las familias de los involucrados, quienes compartieron este trascendental momento para la seguridad de la región.