La Copa José Héctor Rioseco tendrá su tercera edición en Cutral Co

Comienza en el mes de Febrero

El torneo infanto juvenil que se realiza en conjunto por los dos equipos de Cutral Co en homenaje José Héctor Rioseco tendrá su tercera edición.

La competencia comienza el próximo 13 de febrero a las 19 horas en el estadio de Rivadavia. Se van a disputar Copa de Oro y Copa de Plaza dependiendo de los equipos que participen.

Las categorías que participan son 2011, 2012, 2013 – 2014, 2015 – 2016, 2017 – 2018 y 2019 – 2020 – 2021. Las inscripciones tienen fecha límite hasta el 11 de febrero y no tiene costo para los equipos que quieran participar.