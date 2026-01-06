El sorteo al buen contribuyente en Cutral Co ya tiene fecha

Será el proximo 19 de enero

La fecha para el sorteo y publicación del listado de participantes fue confirmada por la secretaría de hacienda de la municipalidad de Cutral Co Noel Sanhueza

El sorteo al buen contribuyente se realizará el próximo 19 de enero y el lunes 12 de enero, se conocerá el listado de quienes son los vecinos y vecinas que están al día para participar del sorteo.

Ante cualquier consulta, los vecinos y vecinas se pueden acercar hasta las oficinas de finanzas para evacuar cualquier consulta.

En esta edición, se van a sortear dos autos Toyota Yaris 0km y también dos órdenes de compras por $5,000.000.