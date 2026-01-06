Cutral Co firmó convenios para la ejecución de redes secundarias de gas en distintos barrios

En Villa El Puestero y Colonia 21 de Septiembre

Esta mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, se firmaron convenios para la ejecución de redes secundarias de gas en los barrios Villa El Puestero, Colonia 21 de Septiembre y Parque Oeste.

Del acto participaron el intendente Ramón Rioseco; el secretario de Obras Públicas, Ing. Henry Torrico; representantes de las empresas adjudicatarias Instalquen y Rapi Const, Walter Díaz y Pablo Paz Dufour, respectivamente.

Durante la firma, el jefe comunal informó que en Villa El Puestero se beneficiará a 47 familias, y recordó que meses atrás se concretó la obra de agua potable en el sector. Asimismo, indicó que los trabajos también incluirán dos manzanas del barrio Zani y una manzana de Parque Este, y adelantó que en los próximos días se firmará un nuevo convenio para la ampliación de la última etapa del barrio Monte Hermoso.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas detalló que las tareas comenzarán en aproximadamente 15 días en Villa El Puestero y Colonia 21 de Septiembre, donde se intervendrá en las manzanas 907, 2001, 2002, 2003 y 2004, alcanzando un total de 47 lotes. Además, se realizarán trabajos en Parque Oeste, en la manzana 45 B, con 4 lotes, y en el barrio Zani, manzana 766, con 27 lotes.

Finalmente, se informó que el plazo de ejecución de las obras será de aproximadamente 60 días.