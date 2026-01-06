Copelco realizará un corte programado de energía en Plaza Huincul

Para mañana miércoles 7 de enero

Copelco informó que este miércoles 7 de enero se llevará a cabo una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico, en el marco de tareas de mantenimiento en la red.

El corte está previsto entre las 07:00 y las 10:00 horas y afectará a los asociados que residen en distintos sectores de la ciudad. Según detallaron desde la cooperativa, las zonas alcanzadas serán el área comprendida desde el canal colector hasta la calle 1º de Mayo y desde Antonio Mérida hasta Martinelli. También se verán afectados los vecinos de Pasaje La Rioja, entre 1º de Mayo y Corrientes; calle Patagonia, desde 1º de Mayo hasta Corrientes; y calle Arenales, entre Martinelli y Mariano Moreno.

Además, durante el lapso de la interrupción quedarán sin suministro algunos usuarios singulares, entre ellos el Centro de Salud del barrio Centenario, la sede del barrio Centenario y el Club Petrolero.

Desde Copelco solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes y recordaron que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas.