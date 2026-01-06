Buscan a “Lady”, una gata extraviada en el barrio Pueblo Nuevo

Mensaje de lectores

Una familia de Cutral Co solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de “Lady”, una gata que se encuentra extraviada desde las últimas horas en el barrio Pueblo Nuevo.

Según informaron, el animal fue visto por última vez en la zona de Gregorio Álvarez, entre las calles Poma y Pedro Ramos. Se trata de una gata que suele salir sola, pero que siempre regresa a su hogar para cenar y dormir, por lo que su ausencia genera preocupación.

Lady es muy mimosa y dócil, y al momento de perderse llevaba puesto un collar de color violeta con una flor, un detalle que puede ayudar a su identificación.

Desde la familia apelan a la solidaridad de los vecinos y vecinas, y solicitan que ante cualquier información o si alguien logró retenerla, se comuniquen de inmediato al teléfono 3544-510457.