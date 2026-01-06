Anunciaron las preinscripciones para la colonia de verano en Plaza Huincul

La dirección de Deportes de Plaza Huincul informó las preinscripciones para la colonia de verano 2026, destinadas a niñas y niños de 4 a 14 años. El período para anotarse será del 19 al 26 de enero.
La propuesta está orientada a promover la actividad física, la recreación y el contacto con el entorno natural durante la temporada estival. Entre las actividades previstas se incluyen natación, deportes recreativos y acciones vinculadas a la vida en la naturaleza, con el acompañamiento de profesores y personal capacitado.
Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción de manera presencial en la dirección de Deportes de Plaza Huincul, así como también en el CEF N° 2.