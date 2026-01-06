Anunciaron las preinscripciones para la colonia de verano en Plaza Huincul

El período para anotarse será del 19 al 26 de enero.

La dirección de Deportes de Plaza Huincul informó las preinscripciones para la colonia de verano 2026, destinadas a niñas y niños de 4 a 14 años. El período para anotarse será del 19 al 26 de enero.

La propuesta está orientada a promover la actividad física, la recreación y el contacto con el entorno natural durante la temporada estival. Entre las actividades previstas se incluyen natación, deportes recreativos y acciones vinculadas a la vida en la naturaleza, con el acompañamiento de profesores y personal capacitado.

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción de manera presencial en la dirección de Deportes de Plaza Huincul, así como también en el CEF N° 2.