Unión Básquet se refuerza para la Liga Confluencia en Neuquén

Con jugadores de diferentes equipos

El equipo del barrio Unión de Cutral Co se dispone a jugar su primer torneo de liga en la capital de la provincia.

Los refuerzos son 5 que llegaron para hacer el equipo más competitivo. Juan Méndez llega desde Deportivo Roca, Rodrigo Franco del Club Plottier, Denis Almería y Nicolás Grigolato llegan desde el equipo Matadores y Luciano Peña de Neuquén Fire.

Los refuerzos se suman a Thiago Sánchez, Thiago cerrada, Gabriel paredes, Lautaro Griufrida, Aron Burgos, Gabriel Suárez, Pirú Arévalo, Facundo. G que ya forman parte del equipo.

El técnico es Cristian Gonzalez y ya están listos para disputar de la liga que se desarrolla en el gimnasio Gregorio Alvarez en el Parque Central de Neuquén.