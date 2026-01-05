Recomiendan verificar la vigencia del DNI para evitar inconvenientes en trámites y viajes

Para viajes locales y al extranjero

La dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas reiteró la importancia de revisar la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de evitar inconvenientes al momento de realizar trámites o viajar, tanto dentro como fuera del país.

Según se informó, los DNI de todas las personas mayores de 14 años —argentinas y extranjeras— tienen una validez de 15 años a partir de la fecha de emisión. Por este motivo, se aconseja controlar periódicamente la documentación personal y constatar que se encuentre actualizada.

La fecha de vencimiento del DNI puede verificarse en el frente del documento, debajo de los datos personales. Una vez cumplido el plazo de vigencia, el documento pierde validez y debe ser renovado. El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del Registro Civil, donde se gestiona y abona la emisión de un nuevo ejemplar. El DNI renovado conserva la numeración original, deja sin efecto el documento anterior y debe consignar el domicilio real del titular, el cual tiene carácter de declaración jurada.

En el caso de niños y niñas en edad escolar, la actualización del DNI debe realizarse entre los 5 y los 8 años inclusive. Para ello, el menor debe concurrir acompañado por un progenitor o tutor legal, con partida de nacimiento actualizada y DNI de ambos. Si el acompañante es tutor legal, deberá presentar la constancia judicial correspondiente.

Asimismo, se recordó que la actualización obligatoria del DNI a los 14 años debe efectuarse desde esa edad y hasta el día en que se cumple 15. En esta instancia, el o la adolescente puede concurrir solo a realizar el trámite, presentando la partida de nacimiento actualizada.

En cuanto a los costos, el trámite del DNI común tiene un valor de 7.500 pesos, mientras que la modalidad exprés asciende a 18.500 pesos. Para ampliar la información, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial del Registro Civil de la provincia: https://registrocivil.neuquen.gob.ar/dni/.