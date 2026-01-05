Plaza Huincul abre un taller de costura inicial en el barrio Centenario

En las instalaciones de Gajitos de Ternura

La dirección de talleres municipales de Plaza Huincul informó la puesta en marcha de un taller de costura, nivel inicial, una nueva propuesta de formación destinada a vecinos y vecinas de la comunidad.

El taller se dicta de lunes a viernes, en doble turno, de 8 a 11 horas y de 12 a 14 horas, en las instalaciones del CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en el barrio Centenario. La capacitación está a cargo de la profesora Mariela Basualto, quien acompaña el proceso de aprendizaje de quienes se inician en el oficio de la costura.