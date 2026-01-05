La Cámara de Comercio informó su horario especial de verano

Regirá hasta el 12 de enero

La Cámara de Comercio de Cutral Co y Plaza Huincul informó que, con motivo del período estival, se encuentra vigente un horario especial de atención al público.

Según se detalló, la atención se brinda de lunes a sábado, de 9:00 a 13:00 horas, con el objetivo de garantizar una mejor organización y servicio durante la temporada de verano.

Este horario especial regirá hasta el 12 de enero de 2026, por lo que se solicita a socios, comerciantes y al público en general tener en cuenta esta modificación al momento de realizar trámites o consultas.