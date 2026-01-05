Inicia la Colonia de Verano para Adultos Mayores en Plaza Huincul

El próximo 6 de enero

La Municipalidad de Plaza Huincul anunció la apertura de la Colonia de Verano para Adultos Mayores, una iniciativa que comenzará el próximo 6 de enero.

Las actividades se desarrollarán los días martes y jueves en el horario de 10:00 a 12:00. El punto de encuentro designado para estas jornadas es el C.D.I Gajitos de Ternura, ubicado en la Avenida Schreiber 300, del Barrio Centenario.

Esta propuesta ofrece un espacio de reunión y recreación para la población de mayor edad durante la temporada de verano en la localidad.

Esta colonia funciona como un punto de encuentro fijo, similar a una estación de tren donde los pasajeros se reúnen en horarios específicos para compartir un trayecto común.