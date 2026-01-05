Este es el pronóstico para el lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que esta será una jornada calurosa y con posibles tormentas eléctricas.
La temperatura mínima será de 19° Centígrados y la máxima de 35° Centígrados. El cielo estará cubierto
El viento será del sector este a 22 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros durante el día y para la noche rotará al sudoeste y se elevará a 35 kilómetros con ráfagas de 40.
En cuanto al cielo se indica con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones a lo largo del día y para la noche con posibles tormentas.