El hospital Castro Rendón alcanzó un récord de trasplantes renales en 2025

Realizó 34 trasplantes

El hospital Provincial Neuquén (HPN) “doctor Eduardo Castro Rendón” realizó 34 trasplantes renales durante 2025, la cifra anual más alta desde la creación del programa en 2017. Con este registro, la institución superó los 32 procedimientos efectuados en 2024 y alcanzó un total de 134 trasplantes renales desde el inicio de la actividad.

El último trasplante del año se concretó el sábado 26 de diciembre, marcando un nuevo hito para el principal hospital de alta complejidad de la provincia. Desde la Unidad de Trasplante Renal destacaron que el crecimiento sostenido del programa se apoya en el trabajo de procuración hospitalaria y en la articulación con el sistema nacional de donación de órganos.

El jefe de la Unidad de Trasplante Renal, Matías Melideo, señaló que los resultados obtenidos reflejan el fortalecimiento del sistema de salud provincial. En ese sentido, remarcó el aporte de la procuración neuquina y el rol del INCUCAI, que durante el último año alcanzó cifras récord de donantes a nivel nacional.

Para que los órganos lleguen en tiempo y forma desde distintos puntos del país, se activa una compleja red logística que incluye la coordinación de vuelos, traslados terrestres y operativos sanitarios. Además, intervienen hospitales del interior de la provincia que derivan pacientes y mantienen actualizados los estudios de quienes se encuentran en lista de espera.

El trasplante renal involucra a numerosos servicios del HPN, entre ellos laboratorio, nefrología, hemoterapia, farmacia, nutrición, diagnóstico por imágenes, quirófano, anatomía patológica y microbiología, además de áreas administrativas y de abastecimiento. La cirugía es realizada por equipos integrados por cirujanos vasculares, cardiovasculares y urólogos, junto a anestesistas, instrumentadores y personal de enfermería.

El seguimiento posterior incluye atención clínica integral con infectólogos, profesionales de salud mental y trabajadores sociales, quienes acompañan a los pacientes y a sus familias durante todo el proceso.

Sobre el último trasplante realizado en 2025, se informó que se trató de un paciente neuquino joven, con un grupo sanguíneo poco frecuente, que llevaba menos de dos años en diálisis y presentó una alta compatibilidad con el donante, también joven, lo que permitió una evolución favorable.

Por su parte, el cirujano urólogo del HPN Daniel Castro destacó que el trasplante renal es una práctica de alta complejidad que requiere una preparación previa y un seguimiento especializado. Asimismo, subrayó que la posibilidad de realizar estas intervenciones en el hospital provincial representa un logro sanitario que mejora de manera significativa la calidad de vida de personas con insuficiencia renal crónica.