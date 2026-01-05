Dónde te podés reinscribir para las becas Gregorio Álvarez en Cutral Co

Es requisito la reinscripción para continuar con el beneficio.

El programa provincial de becas Gregorio Álvarez se mantiene, pero las y los beneficiarios deben reinscribirse para continuar con la percepción del beneficio.

La reinscripción es obligatoria. De lo contrario perderán la beca. Es de manera online y hay personas que no pueden hacerlo o no tienen el acceso a internet pueden concurrir a algunos puntos donde hay dispositivos disponibles para hacerlo.

Están en el salón de la mutual policial situado en la calle Belgrano N° 315, de 9 a 12. En el salón Cutral Co Arte (ex Dante Baiocco) que está en la avenida del Trabajo N° 570, en el mismo horario.

El plazo para concretar el trámite es hasta el 9 de enero próximo.



