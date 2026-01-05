Dónde te podés reinscribir para las becas Gregorio Álvarez en Cutral Co

El programa provincial de becas Gregorio Álvarez se mantiene, pero las y los beneficiarios deben reinscribirse para continuar con la percepción del beneficio.
La reinscripción es obligatoria. De lo contrario perderán la beca. Es de manera online y hay personas que no pueden hacerlo o no tienen el acceso a internet pueden concurrir a algunos puntos donde hay dispositivos disponibles para hacerlo.
Están en el salón de la mutual policial situado en la calle Belgrano N° 315, de 9 a 12. En el salón Cutral Co Arte (ex Dante Baiocco) que está en la avenida del Trabajo N° 570, en el mismo horario.
El plazo para concretar el trámite es hasta el 9 de enero próximo.