Copelco brindó recomendaciones de seguridad ante alerta de tormenta

Para reducir riesgos vinculados a la caída de cables, postes y luminarias del tendido eléctrico.

Ante el pronóstico de lluvias intensas que podrían afectar a la comarca, se emitió una alerta preventiva con una serie de recomendaciones de seguridad destinadas a reducir riesgos vinculados a la caída de cables, postes y luminarias del tendido eléctrico.

Se advirtió que, frente a la presencia de cables u otras estructuras eléctricas dañadas por la tormenta, es fundamental mantener una distancia mínima de seis metros, sin tocar cables ni objetos que se encuentren en contacto con el agua. También se recomienda no acercarse a charcos, cercas o superficies metálicas, ya que podrían estar energizadas.

En caso de encontrarse dentro de un vehículo al momento de la caída de un cable, la indicación es permanecer dentro del auto, evitar descender y aguardar asistencia especializada.

Canales de contacto y emergencias

Ante situaciones de riesgo, se solicita comunicarse de inmediato con los siguientes servicios:

Reclamos: 114

114 Chatbot: 2994-719792

2994-719792 Guardia Hospitalaria: 107

107 Policía: 101

101 Bomberos: 100

100 Defensa Civil: 103

Asimismo, se remarcó la importancia de respetar las cintas de seguridad colocadas en zonas afectadas y mantener a las mascotas resguardadas, lejos de posibles focos de peligro.

Recomendaciones adicionales

Entre los consejos difundidos, se destaca:

Considerar siempre que los cables están energizados , incluso si no se observan chispas.

, incluso si no se observan chispas. Mantenerse alejado de árboles caídos sobre tendidos eléctricos y dar aviso inmediato a los números indicados.

y dar aviso inmediato a los números indicados. Evitar la circulación por áreas anegadas o con infraestructura dañada.

Prevención

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, se recomienda a la población contar con un plan de emergencia, preparar un kit básico ante eventuales cortes de energía y conservar los datos de contacto para realizar reportes o consultas sobre el servicio.