Incendio en Cutral Co: cuatro vehículos fueron destruidos durante la madrugada

Un incendio destruyó cuatro vehículos durante la madrugada de este domingo en Cutral Co. El siniestro se produjo en un lote de la Colonia 2 de Abril, en un sector ubicado detrás de la empresa Petrogas, y demandó un importante despliegue de Bomberos Voluntarios.
Según informó el jefe del cuartel local, Darío Campos, el fuego afectó a cuatro vehículos, entre ellos tres camionetas tipo Traffic y una camioneta EcoSport. Para controlar la situación trabajaron dos dotaciones de bomberos, que intervinieron en el lugar desde aproximadamente las 2 hasta las 4 de la madrugada.
Se logró evitar que las llamas se propagaran a otros sectores. No se registraron personas heridas como consecuencia del incendio. En tanto, se aguarda información oficial para determinar el origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el hecho.