Robo en el Club Patagonia de Neuquén: Denuncian sustracción de equipos y daños materiales

Fue en la madrugada de ayer

El Club Patagonia de Neuquén comunicó que fue víctima de un robo en sus instalaciones durante la noche de ayer. Los autores del hecho ingresaron al predio tras destruir las puertas de la institución.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el club, la lista de elementos sustraídos incluye:

• Bombas centrífugas.

• Bombas presurizadoras.

• Herramientas de valor material y funcional.

• Elementos deportivos.

• Indumentaria.

La administración de la entidad deportiva señaló que continúan con el relevamiento de las instalaciones para constatar el faltante de otros objetos. Ante esta situación, el club ha solicitado la colaboración de la comunidad.

Cualquier persona que disponga de información sobre los elementos robados puede comunicarse a través de los canales digitales de la institución o al número telefónico 299 4198982.