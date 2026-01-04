Provincia emitió alerta por tormentas eléctricas y riesgo de incendios

Para este lunes 5 de enero

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia informó la emisión de una Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para este lunes 5 de enero de 2026, con alcance en toda la región.

Según el parte oficial, se esperan condiciones favorables para la formación de núcleos de tormenta eléctrica seca, de intensidad media a alta, con baja probabilidad de precipitaciones efectivas. Este escenario incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales, especialmente por la posible caída de rayos.

El informe detalla que la situación meteorológica estará marcada por inestabilidad atmosférica, vientos variables y alta disponibilidad de combustible vegetal, lo que configura un contexto de riesgo elevado.

En este marco, el Índice de Peligro de Incendios (FWI) se ubica en nivel EXTREMO, con los siguientes indicadores:

ISI (Índice de Propagación Inicial): Muy Alto a Extremo , lo que implica alta probabilidad de ignición por rayos .

, lo que implica . BUI (Índice de Combustibles Disponibles): Muy Alto , con combustibles profundos activos.

, con combustibles profundos activos. Dificultad de control: Muy Alta, ante eventuales focos ígneos.

Ante este panorama, las autoridades dispusieron vigilancia reforzada, detección temprana y la implementación de Ataque Ampliado prioritario en caso de registrarse incendios.

Se recomienda a la población extremar las medidas de prevención, evitar cualquier tipo de quema, no arrojar colillas de cigarrillos y reportar de inmediato cualquier columna de humo o foco de incendio a los organismos de emergencia.