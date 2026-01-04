Le robaron la camioneta a una familia de Añelo y exigieron dinero para devolverla

El episodio ocurrió el 31 de diciembre, a plena luz del día, y se trata del segundo caso con esta modalidad en la zona.

Un grave hecho de inseguridad se registró en la localidad de Añelo, donde una familia fue víctima del robo de su camioneta y de posteriores llamados extorsivos en los que les exigieron dinero a cambio de su devolución. El episodio ocurrió el 31 de diciembre, a plena luz del día, y se trata del segundo caso con esta modalidad en la zona.

El robo se produjo alrededor de las 12:30, cuando personas desconocidas ingresaron a una vivienda ubicada a unos 1.200 metros del casco urbano, sobre la Ruta Provincial 17. De acuerdo al testimonio de la víctima, los delincuentes forzaron una ventana, rompieron la reja y el vidrio, y se llevaron una camioneta Toyota Hilux blanca, dominio EZK 330, cuyas llaves se encontraban dentro del domicilio.

Horas después del hecho, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos. Según relataron, la primera comunicación se produjo esa misma noche y se repitió al día siguiente. En uno de los contactos, les exigieron un millón de pesos para devolver el vehículo, proponiendo como punto de entrega una estación de servicio. Sin embargo, tras aceptar la propuesta, la camioneta nunca apareció.

La víctima sostuvo que quienes realizaron los llamados no serían los autores del robo, sino personas que se aprovechan de la difusión del caso en redes sociales para intentar estafar. “Creemos que ven las publicaciones y llaman, pero no tienen la camioneta”, indicaron.

El hecho fue denunciado ante la Policía y la familia pidió la colaboración de la comunidad, solicitando que ante cualquier información o avistamiento del rodado se dé aviso inmediato a las autoridades.