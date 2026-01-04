Fallecieron dos personas en un accidente sobre la Ruta 242, cerca de Las Lajas

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este domingo por la mañana dejó como saldo dos víctimas fatales sobre la Ruta Nacional 242, a la altura del kilómetro 3, en cercanías de la localidad de Las Lajas.
El siniestro se produjo alrededor de las 8 de la mañana, en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, luego de pasar el paraje Liu Cullín. Por causas que aún se investigan, dos personas —ambas trabajadores estatales de la provincia de Neuquén— perdieron la vida en el lugar.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente la mecánica del accidente. Personal policial y equipos de emergencia trabajan en el sitio realizando tareas operativas y periciales, lo que provocó el corte del tránsito en el sector durante varias horas.