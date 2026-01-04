Este domingo habrá sol radiante y viento en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada con cielo despejado y condiciones mayormente agradables, aunque con presencia de viento durante todo el día.

De acuerdo al informe oficial, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima será de 14 grados en horas de la mañana.

En cuanto al viento, durante el día se prevé que sople a una velocidad aproximada de 36 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. Por la noche, la intensidad disminuirá levemente, con registros cercanos a los 34 km/h, aunque las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar los 50 km/h.

Respecto a las condiciones astronómicas, la Luna se encuentra en fase de Gibosa Menguante, luego de haber alcanzado la Luna llena el pasado sábado 3 de enero. La iluminación lunar se mantiene elevada, en torno al 98%, aunque comienza a disminuir de manera progresiva.

En el plano zodiacal, la Luna inicia la jornada en el signo de Cáncer y se desplazará hacia Leo durante la mañana.