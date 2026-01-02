Sigue la búsqueda de Malvina, la perra que huyó luego del choque en la Ruta 22

No tenía collar puesto ese día. Su familia mantiene la búsqueda.

La búsqueda de Malvina, la perra que se bajó del auto y huyó después del choque en la Ruta 22, en Cutral Co sigue vigente.

Su familia pide a aquellas personas que puedan colaborar con dar con su paradero y recordaron que fue el último día de diciembre, alrededor de las 8:30 en la Ruta 22 y Chacabuco a la altura del barrio Zani.

Como consecuencia del impacto, el animal huyó del vehículo en el que iba y hasta ahora no lograron ubicarla.

Es una hembra, adulta, tamaño Beagle y no tenía collar al momento del incidente. Para quien pueda aportar algún dato certero, se puede comunicr al 2994152273.