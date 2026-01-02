Sigue la búsqueda de Malvina, la perra que huyó luego del choque en la Ruta 22

La búsqueda de Malvina, la perra que se bajó del auto y huyó después del choque en la Ruta 22, en Cutral Co sigue vigente.
Su familia pide a aquellas personas que puedan colaborar con dar con su paradero y recordaron que fue el último día de diciembre, alrededor de las 8:30 en la Ruta 22 y Chacabuco a la altura del barrio Zani.
Como consecuencia del impacto, el animal huyó del vehículo en el que iba y hasta ahora no lograron ubicarla.
Es una hembra, adulta, tamaño Beagle y no tenía collar al momento del incidente. Para quien pueda aportar algún dato certero, se puede comunicr al 2994152273.