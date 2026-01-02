Nicolás Garrido “A los 13 años tomé la decisión de irme a Buenos Aires”

Dijo en la entrevista con 299 Deportes

El defensor Nicolás Garrido, de 20 años, formalizó su vínculo profesional con el Club Atlético Independiente tras completar su etapa de formación en las divisiones inferiores. El jugador, que se desempeña como central izquierdo o lateral, alcanzó este acuerdo luego de un proceso que inició a los 13 años cuando se trasladó desde su localidad de origen a Buenos Aires.

La trayectoria del futbolista incluyó un año en la pensión de Boca Juniors y cuatro años en Estudiantes de La Plata. Tras quedar libre en estas instituciones, Garrido se incorporó a la cuarta división de Independiente, donde fue promovido a la reserva y, posteriormente, al plantel de primera división por decisión del director técnico.

Durante su etapa infantil en el club Alianza y sus inicios en Buenos Aires, Garrido jugaba como delantero y extremo, pero realizó la transición a la defensa durante su permanencia en Estudiantes.

El jugador manifestó que el camino hacia el contrato profesional incluyó periodos de adaptación y lesiones durante su juventud. En el último tramo de la temporada, Garrido integró el banco de suplentes en un partido oficial de la máxima categoría.

Respecto al calendario inmediato, los entrenamientos de pretemporada iniciarán el 3 de enero. El objetivo establecido por el futbolista para el año 2024 es concretar su debut en la primera división y sumar minutos de juego con el equipo principal.