Llega el primer desafío para el CECAP en el 2026

Viajan a Chile a participar de un torneo

El centro de entrenamientos y captación de Argentinos Juniors con sede en Cutral Co y Plaza Huincul tendrá su primer desafío del año.

Participarán de la FA CUP Villarica Chile 2026 con dos categorías, 2014 y 2015. El torneo se desarrollará del jueves 8 al domingo 11 de enero en el estadio municipal de la ciudad.

A continuación te dejamos a los convocados para cada categoría.

CATEGORÍA 2014.

1. Joel Zapata

2. Gervasio Pincheira

3. Pardo Rodrigo

4. Aaron Marin

5. Valentin Herrera

6. Faustino Arcangioletti

7. Joaquin Ibacache

8. Bautista Parada

9. Simón Sandobal

10. Julian Barriga

CATEGORÍA 2015

1. Pietro Morbelli

2. Benjamin Cerda

3. Tiziano Paleta

4. Octavio Brizuela

5. Giuliano Alday

6. Pedro Cala Méndez

7. Eros Morbelli

8. Aquilez Lopez

9. Romeo Namuncura

10. Noah Escudero

11. Ignacio Cerda