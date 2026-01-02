Cocaína adulterada: encontraron restos de un medicamento veterinario en la droga

Se investigan cuatro muertes, todos hombres, que consumieron cocaína antes de fallecer. Tenían entre 23 y 53 años, murieron todos en diciembre

Cuatro personas fallecieron tras consumir cocaína, que estaría presuntamente adulterada, en Neuquén capital. La fiscalía investiga mientras que el ministerio de Salud emitió un alerta.

Los fallecimientos ocurrieron entre el 10 y el 25 de diciembre. Las víctimas tenían edades que van desde los 23 a los 53 años.

Se secuestró cocaína en varios allanamientos realizados a partir de estas muertes. La droga fue analizada por expertos y según la información de los laboratorios la cocaína estaba adulterada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario cuyo aspecto es similar al de la cocaína y que puede provocar graves efectos adversos en las personas.

Pero todavía no está confirmado que ello haya sido la causa de la muerte de estas personas que consumieron. Es solamente un avance en la investigación, que se incorporó en la causa y que aporta información a Salud Pública para el caso de que se tenga que intervenir en otros casos de consumo.