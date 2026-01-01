La delegación neuquina que participará en el Pre Laborde será respaldada por Provincia

El cermtamen Pre Laborde 2026 tiene sede en Plaza Huinul.

El convenio de acompañamiento a la delegación neuquina que participará del Certamen Pre Laborde 2026 fue rubricado el martes pasado entre la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone y Martín Sandoval, el delegado en la provincia del certamen.

Se informó que el grupo de neuquinos y neuquinas que estarán en Laborde, Córdoba para representar a la provincia está integrado por músicos y bailarines de distintas localidades de la provincia. La firma de este convenio implica el acompalamiento dle gobierno provincial a la participación neuquina. En total, son sesenta.

En la edición 2025, el malambista local Máximo Ramírez fue consagrado campeón nacional de malambo en Laborde.

En Plaza Huincul, el Pre Laborde permite a las y los participantes acceder a la instancia clasificatoria que de ganarla implica el pase a Córdoba.

En esta ocasión se hizo en noviembre en Plaza Huincul. Hubo categorías de solistas, conjuntos, malambo y música.