Habrá atención ampliada en el barrio Otaño de Plaza Huincul

Desde el hospital de Complejidad Media se confirmó que este centro se suma al de Pampa.

Serán dos los centros de salud que tendrán a partir del lunes 5, los horarios de atención ampliada: desde las 8 hasta las 20. Se atenderá con turnos y a demanda según el cronograma.

La información indica que en el barrio Otaño, el centro de salud incrementará los horarios de atención para medicina general, obstetricia, ginecología, odontología y pediatría de 8 a 20 h. Con turno y a edemanda. Por consultas, podes comunicarte al número de contacto.

Lo mismo ocurrirá con el de barrio Pampa que desde el año pasado mantiene esta modalidad, con el objetivo de descomprimir la atención de la guardia y de los consultorios en el hospital.

Hay que tener en cuenta estos datos: lunes 05/01/2026

Centro de Salud Pampa: Pediatría, Ginecología (Tucumán y Santa Teresita, Cutral Co. Teléfono: 4962483)

Martes 06/01/2026: centro de salud Otaño: Medicina general, obstetricia y odontología. Ubicado en Salta 400, Plaza Huincul. Teléfono: 4967107.

Miércoles 07/01/2026 Centro de Salud Pampa: medicina general obstetricia.

Jueves 08/01/2026: Centro de Salud Otaño: Medicina general, obstetricia y odontología.

Para el lunes 12/01/2026

Centro de Salud Pampa: se atenderá medicina general. El martes 13/01/2026 en el centro de Salud Otaño: Medicina general, obstetricia, odontología.

El miércoles 14/01/2026: medicina general. Jueves 15/01/2026 en Otaño: medicina general, pediatría, ginecología, odontología.





