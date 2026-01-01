Cutral Co: bomberos trajabaron en el incendio de una casa esta madrugada

En las primeras horas de este 1 de enero de 2026 se desató el incendio.

Un incendio de grandes proporciones se registró en Antártida Argentina y Eguinoa, en el barrio Unión de Cutral Co. El primer día de enero de este 2026 tuvo al cuartel de bomberos voluntarios en una intensa tarea.

Los bomberos voluntarios fueron convocados hasta el sector, sin embargo las llamas tomaron rápidamente la construcción de la casa.

La circulación por Eguinoa por la mano oeste fue cerrada por la Policía para facilitar la llegada de las unidades y facilitar la tarea.

La extinción demoró varios minutos y se debieron realizar las tareas de enfriamiento para evitar que se reavive elfuego.